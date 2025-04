Ao lado de Giorgia Meloni, Trump afirma '100% de certeza' sobre acordo de tarifas com União Europeia

Em meio a uma guerra comercial, o Banco Central Europeu (BCE) acaba de concordar com um corte de 0,25 ponto nas taxas básicas para fortalecer a economia da zona do euro. A presidente do BCE, Christine Lagarde, disse nesta quinta-feira que o organismo deve "enfrentar o imprevisível" e ser "ágil" diante do clima econômico incerto.

Por que Meloni pode ajudar a intermediar acordo entre europeus e EUA?

As relações entre Giorgia Meloni e Donald Trump, que compartilham uma ampla base ideológica, são conhecidas por serem ótimas. A primeira-ministra, descrita como uma "líder fantástica" pelo republicano, foi a única liderança da UE a ser convidada para sua posse em janeiro.

Destacando esse "relacionamento muito especial", altos funcionários americanos disseram que Meloni poderia servir como intermediária para um acordo entre a Europa e os Estados Unidos.

"Esperamos que o primeiro-ministro e o presidente consigam fazer as coisas avançarem", disse um funcionário do governo Trump a repórteres antes da reunião. "Estamos abertos, estamos disponíveis, estamos prontos para concluir acordos com países que levam isso a sério. Esperamos que a Itália e a UE participem", acrescentou.

O presidente dos EUA, Donald Trump, impôs tarifas de pelo menos 10% sobre todos os produtos que entram nos Estados Unidos, a partir de 5 de abril, e de até 145% sobre produtos chineses, além dos impostos existentes antes de seu retorno à Casa Branca.