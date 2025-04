Camboja lembra 50 anos da tomada de poder pelo Khmer Vermelho, que instaurou quatro anos de terror

Há exatos cinquenta anos da queda da capital Phnom Penh, no Camboja, ocorrida em 17 de abril de 1975, a população do país ainda se comove com os horrores vividos após a tomada de poder pelo regime comunista do Khmer Vermelho. Liderada por Pol Pot, a repressão metódica praticada por maoístas radicais treinados no Ocidente é responsável por quase 1,7 milhão de mortes, um quarto da população à época. A RFI conversou com sobreviventes e visitou lugares emblemáticos, como prisões e cemitérios clandestinos, que testemunham um período sangrento da história do país asiático, onde as homenagens foram discretas nesta quinta-feira (15).

Pol Pot e seu grupo de revolucionários entraram em Phnom Penh usando tanques, derrubando o Exército Republicano de Lon Nol, apoiado pelos EUA. Eles impuseram aos cambojanos uma visão de mundo baseada na coletivização radical dos meios de produção e na vontade de criar uma sociedade agrária sem classe, sem religião ou mesmo dinheiro. Por cerca de três anos e meio, esse regime totalitário, criado pelos comunistas radicais de inspiração maoísta, fez reinar o terror, contribuindo para uma profunda desestabilização social.

Toul Sleng era uma antiga escola secundária construída pelos franceses, onde o Khmer Vermelho decidiu instalar um centro de detenção e tortura. Até 1979, ali funcionou o Campo S21, a prisão mais terrível do Camboja. Milhares de pessoas passaram pelo local, onde foram torturadas e poucas sobreviveram.