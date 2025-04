China e Camboja assinam 37 acordos para fortalecer laços contra tarifas de Trump

"As guerras comerciais minam o sistema comercial multilateral e perturbam a ordem econômica global", disse Xi após desembarcar no início do dia no aeroporto de Phnom Penh, onde foi recebido pelo rei Norodom Sihamoni.

"O unilateralismo e a hegemonia não recebem apoio do povo", acrescentou o líder chinês, citado pela agência nacional de notícias chinesa Xinhua.

De acordo com uma declaração divulgada na quinta-feira pelo Fresh News, Xi disse que a China apoia o Camboja "na escolha de um caminho de desenvolvimento que corresponda à nação, ao mesmo tempo em que salvaguarda sua soberania nacional, independência e integridade territorial".

Amizade "infalível"

China e Camboja estão comemorando 67 anos de relações diplomáticase 50 anos desde a tomada de Phnom Penh pelo Khmer Vermelho - então apoiado por Pequim - em 17 de abril de 1975.

Maior parceiro comercial do Camboja, a China é o maior investidor estrangeiro do país e detém mais de um terço da dívida externa do reino, ou US$ 11 bilhões, de acordo com o Fundo Monetário Internacional.