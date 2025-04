"Elementos brasileiros" marcam obra de autor franco-brasileiro de HQ, nunca publicado no Brasil

Os temas ainda não era brasileiros, mas o traço, o estilo, as cores e as formas tinham "elementos profundamente brasileiros", ressalta Nicolaï. "Eu acho que a minha relação tanto com o traço, quanto com as cores, vem da minha infância, da minha cultura, das primeiras coisas que me marcaram, que me emocionaram e que me deram vontade de continuar desenhando. E isso tudo ocorreu no Brasil", destaca.

Virada brasileira

A virada 100% brasileira aconteceu em 2018, quando publicou "Lapa la nuit" (Lapa à noite), pela editora Sarbacane. O romance gráfico se passa no Brasil, mais precisamente no bairro boêmio carioca da Lapa.

"Tudo começou com uma ideia, uma vontade. de desenhar o bairro da Lapa, com uma mistura de pessoas diferentes, aquela arquitetura, aquelas luzes, aquele movimento. Para mim era importante mostrar outra coisa do Brasil ou do Rio, digamos, que não fosse o eterno clichê praia, Carnaval, futebol", conta.

Adaptação do romance do pai

Com o livro "Ivo a mis les voiles" (em português Ivo içou as velas, no sentido de pegar a estrada), de 2023, o autor e ilustrador mergulhou ainda mais nas raízes brasileiras. A história é um "road movie" pelo nordeste do Brasil, na virada dos anos 1990, e reflete sobre temas como memória e família. "Ivo" é uma adaptação do romance "Cemitério dos navios", de Mauro Pinheiro, pai de Nicolaï.