Hamas acusa Israel de usar fome como arma de guerra ao bloquear ajuda humanitária

Apesar do cessar-fogo que entrou em vigor em 27 de novembro, Israel continua a realizar ataques regulares no Líbano, alegando ter como alvo o Hezbollah pró-iraniano. O Exército não forneceu detalhes sobre os locais visados na noite de quarta-feira, a natureza dos ataques ou seus resultados.

A guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza, que começou em outubro de 2023, levou o Hezbollah a abrir uma frente no sul do Líbano em apoio ao movimento islâmico palestino. O acordo de cessar-fogo em vigor desde o final de novembro prevê que apenas as forças de paz da ONU e o Exército libanês sejam implantados no sul do Líbano, que faz fronteira com Israel.

O Hezbollah, enfraquecido pela guerra, deve se retirar para o norte do rio Litani, a cerca de 30 km da fronteira israelense, e desmantelar sua infraestrutura militar restante no sul. O Exército israelense deveria se retirar totalmente do sul do Líbano, mas permaneceu em cinco pontos estratégicos.

(Com informações da AFP)