Líbano pede desarmamento do Hezbollah por meio do diálogo em negociações entre Irã e EUA

As negociações entre o Irã e os Estados Unidos, que começaram no final de semana, em 12 de abril, em Mascat, no Sultanato de Omã, concentram-se principalmente na questão nuclear iraniana, mas também na influência regional da República Islâmica e, consequentemente, no destino de seus representantes no Oriente Médio.

Com informações de AFP e Paul Khalifeh, correspondente da RFI no Líbano

A questão das armas do Hezbollah está no centro do debate político no Líbano desde o início das negociações entre Teerã e Washington. Uma coisa é certa: falar sobre as armas do Hezbollah não é mais um tabu. No passado, apenas os detratores do partido no Líbano, no Oriente Médio e no resto do mundo pediam o seu desarmamento.