Líderes dos EUA, Reino Unido, Alemanha e Ucrânia se reúnem em Paris em meio a críticas de Zelensky

"Acho que o Sr. Witkoff adotou a estratégia do lado russo. Acho isso muito perigoso, porque ele está, consciente ou inconscientemente, espalhando narrativas russas", disse Zelensky em uma coletiva de imprensa.

Steve Witkoff é o principal contato do presidente russo Vladimir Putin nas negociações para resolver o conflito na Ucrânia. Os dois homens se encontraram três vezes desde fevereiro, e o mais recente foi na semana passada, na Rússia.

O governo Donald Trump vem mantendo conversas separadas com altos funcionários russos e ucranianos há várias semanas com o objetivo de encontrar uma solução para a guerra na Ucrânia. No entanto, essas discussões ainda não resultaram no fim dos combates, o que causou frustração no líder americano nos últimos dias.

Acusações contra a China

Na quinta-feira, Volodymyr Zelensky também acusou a China de "fornecer armas" à Rússia e participar da "produção de certas armas" em território russo, ampliando suas críticas a Pequim.