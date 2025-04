Nevasca fora de época atinge Alpes na Suíça, França e Itália e causa transtornos na região

A estrada que liga Turim a Aosta, no norte, foi fechada após ser parcialmente inundada. Em Milão, também no norte, os parques foram fechados devido ao risco de queda de árvores e galhos. O vento chega a atingir 100 km/h em algumas regiões.

No Vale d'Aosta, na fronteira com a França e a Suíça, casas e estábulos tiveram que ser evacuados por conta da cheia de alguns rios.

No lado suíço, o forte acúmulo de neve e a queda de galhos de árvores provocaram o fechamento de muitas estradas. Como o risco de avalanches ou deslizamentos de terra é muito alto, as escolas da região permanecerão fechadas nesta quinta-feira, segundo as autoridades do cantão de Valais.

?? Le retour d'est se montre particulièrement actif dans les #Alpes frontalières où les quantités de #neige sont d'ores et déjà impressionnantes ce matin du 17 avril 2025, ici à #Tignes en #Savoie. (photo Sherpa Tignes Val Claret) pic.twitter.com/nT1soHxoQV ? Guillaume Séchet (@Meteovilles) April 17, 2025

Férias afetadas

O governo local suíço recomenda que a população limite as viagens e não caminhe na floresta ou perto de árvores, e quem planejou passar as férias da Páscoa na região, "deve adiar sua chegada em um dia". A Sexta-Feira Santa é feriado em grande parte da Suíça e as viagens do período de recesso escolar começam nesta quinta-feira.