Queda de cabine teleférica deixa ao menos três mortos em Nápoles, no sul da Itália

O acidente aconteceu quando um cabo do teleférico se rompeu enquanto duas cabines estavam fazendo o trajeto. A primeira, com 16 passageiros a bordo, já estava muito próxima do fim do percurso, o que possibilitou que todos fossem resgatados rapidamente.

O mau tempo e a neblina em elevada altitude impediram o resgate dos passageiros da segunda cabine, que estava cruzando a região do Monte Faito, acima de um precipício.

Este é o segundo acidente com mortes desde a inauguração deste teleférico na cidade de Castellammare di Stabia, em 1952. O primeiro aconteceu em 1960, quando uma cabine caiu no chão, causando a morte de quatro pessoas.

Com informações da AFP