Roland-Garros anuncia homenagem a Rafael Nadal, maior vencedor da história do torneio

O tenista Rafael Nadal será o grande homenageado na edição 2025 de Roland-Garros, anunciou nesta quinta-feira (17) a organização do torneio, que acontece entre os dias 19 de maio e 8 de junho, em Paris, na França. O espanhol é o maior vencedor da história do torneio com 14 títulos.

A homenagem será feita quase um ano após sua última partida no saibro parisiense. Nadal se aposentou do tênis profissional em novembro de 2024, após disputar a Copa Davis, em Málaga, caindo nas quartas de final com o time da Espanha.

"A ideia é ter uma visão de futuro e também celebrar aqueles que nos fizeram vibrar no passado. Entre as homenagens, uma é para Rafael Nadal que marcou a história de Roland-Garros. Seus 14 títulos talvez permaneçam inigualáveis (...) Queremos que seja especial, que seja excepcional", disse a diretora do torneio, Amélie Mauresmo, em coletiva de imprensa.