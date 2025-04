Cantora brasileira Gabriella Lima radicada na França lança segundo CD com apoio da RFI Talent

"Eu sou uma outra pessoa, outra artista em um outro momento. Hoje eu estou celebrando mais a vida. Estou nesse momento mais alegre, mais certa de mim, do caminho que eu quero seguir", conta.

O resultado é um disco realmente solar, com muito ritmo, que dá vontade de dançar. O estilo de Gabriella Lima é uma fusão de ritmos bem brasileiros, que revelam suas influências musicais. Ela diz que traz "uma história em cada uma das músicas. (...) tem muito essa riqueza de tudo que eu ouço. Eu sempre ouvi muita música brasileira, muito MPB. Isso está estampado nas músicas".

Inspiração francesa

Tem também inspiração francesa. Uma certa "poesia", "doçura" e "elegância" que influenciaram, segundo Gabriella, as letras e o estilo do disco. Entre as dez faixas está "Se me chamar eu vou", adaptação em português da música "Suivre le Soleil", da francesa Vanille, um sucesso nas plataformas, que já foi baixada mais de 30 milhões de vezes.

Vanille, que tem um estilo bossa nova e já gravou um CD no Brasil, com músicos brasileiros, canta na faixa "Se chamar eu vou", junto com Gabriella Lima. "A Vanille tem esse pezinho no Brasil. Tudo o que ela conta e canta me tocava particularmente. Eu propus para ela uma versão em português dessa música. Ela adorou. Eu a convidei para cantar comigo, ela aceitou e eu fiquei super feliz", lembra a compositora.

No dia 27 de maio, Gabriella Lima faz o show de lançamento do CD "Sabor Solaire" na sala parisiense Ermitage, prometendo, como diz a letra de uma de suas músicas, levar o público a "dançar sob as estrelas". No Brasil, Gabriella Lima também tenta desenvolver sua carreira e é conhecida principalmente nas redes sociais.