EUA afirmam ter destruído porto de petróleo no Iêmen; ataques deixaram dezenas de mortos

"Os Estados Unidos tomaram essas medidas para privar os terroristas houthis apoiados pelo Irã, dessa renda ilegal que financiou suas ações para aterrorizar toda a região por mais de uma década", acrescentou o Centcom.

Washington, que designou os houthis como uma organização terrorista estrangeira no início de março, acusa o grupo de controlar as receitas do porto localizado ao norte de Hodeidah.

"Esses hidrocarbonetos devem ser legitimamente fornecidos ao povo do Iêmen", disse o Centcom. Na quinta-feira, Washington impôs sanções a um banco iemenita e a seus principais executivos, que representam um apoio "essencial" aos houthis, segundo os EUA.

Os militares dos EUA intensificaram seus ataques ao Iêmen em meados de março, a pedido do presidente dos EUA, Donald Trump. Na quarta-feira, os rebeldes acusaram os Estados Unidos de realizar vários bombardeios aéreos na capital, Sanaa, onde uma pessoa foi morta, segundo o grupo.

Os ataques no Mar Vermelho e no Golfo de Aden, áreas marítimas consideradas estratégicas para o comércio global, levaram os Estados Unidos a criar uma coalizão naval multinacional e atacar alvos rebeldes no Iêmen, às vezes com a ajuda do Reino Unido.