França aciona órgãos reguladores contra promoção de magreza extrema no TikTok

O presidente da Arcom, Martin Ajdari, será interrogado pela comissão no dia 20 de maio.

No Instagram, rede social do grupo Meta, a busca pela palavra-chave "skinny" leva diretamente a uma página de ajuda, que pode ser ignorada para acessar as publicações.

Dicas para deixar a aparência mais "viril"

Outra tendência extremamente perigosa nas redes sociais é o "looksmaxxing", que pode ser traduzido como "melhorar a aparência". São vídeos, desta vez focados em meninos e adolescentes do sexo masculino, com conselhos para tornar o visual mais másculo, e assim se tornar mais atraente para as mulheres.

Mascar chicletes mais duros ou até mesmo leves marteladas na mandíbula para deixar o maxilar mais quadrado são alguns dos conselhos que circulam nas plataformas online.

No entanto, mais do que tratar da aparência física, esses conteúdos disfarçam a proximidade da tendência com o movimento incel, que pode ser traduzida como solteiros involuntários, e reúne homens que se consideram incapazes de ter relacionamentos românticos ou sexuais com mulheres porque não se encaixam no estereótipo do "macho alfa", o homem "dominante e viril". O grupo acusa as mulheres de serem responsáveis ??por sua solidão.