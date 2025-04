França: reportagem revela novas contaminações na fábrica da Perrier, da Nestlé

O último documento, elaborado pelo Ministério da Saúde, confirma que todas as sondas de perfuração do grupo Perrier perderam sua "pureza original", condição necessária para se beneficiar da designação.

De acordo com o Ministério Público de Paris, encarregado de uma investigação judicial neste caso, o controle de fraudes (DGCCRF), alertado sobre a situação em 2021, encaminhou recentemente o assunto aos tribunais contra "práticas que possam ser consideradas como infrações penais" na fábrica de Vergèze, nos termos do artigo 40 do Código de Processo Penal francês.

Outro lado

Segundo a empresa matriz Nestlé Waters, não se trata de uma "contaminação no poço". Algumas garrafas foram bloqueadas em seus depósitos "por um excesso quantitativo da flora natural da água mineral (não patogênica) ou devido a uma intervenção técnica que causou uma anomalia". Parte dessas garrafas foi liberada na sexta-feira pela Agência Regional de Saúde (ARS) da Occitânia, informou a Nestlé Waters.

Há vários meses, a filial de águas do gigante suíço de alimentos Nestlé está envolvida em uma polêmica sobre o uso, no passado, de tratamentos de desinfecção de suas águas, que não são perigosos, mas proibidos para águas minerais naturais.

Uma comissão de inquérito do Senado, criada em novembro, realizou cerca de cem audiências durante quatro meses para esclarecer as práticas dos industriais de água engarrafada e deve divulgar um relatório em 19 de maio.