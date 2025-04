Guerra comercial: diante de prejuízos no setor do luxo, LVMH ameaça instalar mais fábricas nos EUA

"Precisamos absolutamente encontrar um acordo, assim como os líderes em Bruxelas parecem estar tentando encontrar um para o setor automobilístico alemão. É vital para a viticultura francesa", insistiu Bernard Arnault.

Posicionamento de outras empresas

Conhecida por suas bolsas Birkin, a Hermès pretende "compensar totalmente" o impacto das tarifas americanas de 10%, aumentando seus preços de venda nos Estados Unidos "a partir de 1º de maio e em todas as linhas de negócios", disse o diretor financeiro do grupo, Eric Halgouët, na quinta-feira (17).

"Os clientes americanos permanecerão fiéis a nós e aqueles que acharem que é muito caro virão e aproveitarão as instalações do nosso hotel em Paris e comprarão no Le Faubourg (a loja principal e a sede do grupo na rue du Faubourg-Saint-Honoré)", disse Axel Dumas, diretor administrativo da Hermès, em fevereiro.

Já a produtora de conhaque Rémy Martin, uma subsidiária do grupo Rémy Cointreau, decidiu colocar centenas de funcionários em regime de trabalho temporário durante uma semana por mês até junho, diante das medidas tomadas pela China em resposta à guerra comercial e da perspectiva de tarifas alfandegárias dos EUA, informou uma fonte sindical na quarta-feira (16). Os mercados chinês e americano correspondem cerca de 80% das vendas da Rémy Martin.

Na quinta-feira (17), o CEO da L'Oréal, Nicolas Hieronimus, falou sobre as medidas que o grupo poderia adotar "dependendo do que for decidido" sobre as taxas alfandegárias nos Estados Unidos.