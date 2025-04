Justiça dos EUA ameaça governo Trump de processo por "desacato ao tribunal"

Segundo ele, a operação foi colocada em prática sem que os estrangeiros pudessem contestar sua deportação em um tribunal federal. "Em vez de cumprir a decisão do tribunal, o governo continuou sua operação, às pressas", acrescentou Boasberg.

O governo de Donald Trump anunciou no final de março o fim de um programa especial, criado em 2023 pelo ex-presidente Joe Biden, que permitia que cubanos, haitianos, nicaraguenses e venezuelanos permanecessem nos Estados Unidos por dois anos, devido à situação dos direitos humanos em seus países.

Funcionários do governo Trump "não forneceram nenhuma razão convincente para evitar a conclusão óbvia: eles desrespeitaram a decisão do tribunal deliberadamente", insistiu o juiz. Segundo ele, o executivo tem até 23 de abril para evitar um procedimento de "desacato ao tribunal". A Casa Branca anunciou que contestará a decisão.

De acordo com a correspondente da RFI em Nova York, Carrie Nooten, outros juízes americanos estão bloqueando algumas das ordens executivas de Trump, como o congelamento da contratação de funcionários públicos e a liberação de fundos climáticos e de infraestrutura.

O republicano acusa os ministros de contrariar as prerrogativas do Poder Executivo e destruir sua reputação nas redes sociais. "A única coisa que pode fazer o governo mudar de ideia é uma ação dos republicanos no Congresso, mas por ora eles estão aterrorizados. O contrapoder só funciona com um mínimo de boa fé e de adesão aos princípios constitucionais", diz Anne Deysine, jurista e professora universitária e autora do livro "Juízes contra a América".

A sanção por desacato ao tribunal pode ser pena de prisão, multa ou ambas. Mas adotar sanções contra um governo é mais complexo e revela os limites dos tribunais. Por este motivo, alguns analistas estão convencidos de que os Estados Unidos estão à beira de uma crise constitucional.