Mais da metade dos franceses afirma diminuir consumo de carne bovina

Um estudo do instituto Opinion Way divulgado nesta quinta-feira (17) aponta que 53% dos franceses estão consumindo menos carne. Os motivos são três: o preço do produto, a preocupação com o meio ambiente e a causa animal.

A pesquisa foi realizada a pedido da empresa Charal - uma das gigantes do setor agroalimentar na França - e confirma uma mudança nos hábitos alimentares da população francesa. A queda não diz respeito apenas à frequência do consumo de carne bovina, mas também na diminuição das porções. Outras pesquisas ainda apontam para uma redução de peixes, aves e de produtos de origem animal.

Segundo o Opinion Way, a queda no consumo de carne bovina na França é mais pronunciada nas faixas etárias dos 45 aos 60 anos e dos 61 anos para cima. Ela é mais estável nas faixas etárias dos 26 aos 44 anos e dos 18 aos 25 anos, porque a população mais jovem já tem o hábito de consumir menos produtos de origem animal. O estudo também aponta que metade dos jovens da faixa etária dos 18 aos 25 anos não gosta mais de carne bovina.