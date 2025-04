Marco Rubio sugere que os Estados Unidos podem se retirar das negociações de cessar-fogo na Ucrânia

"Temos que determinar rapidamente, e estou falando de dias, se isso é viável nos próximos meses", acrescentou o secretário de Estado dos EUA.

No entanto, ele destacou o papel de seus colegas europeus na busca de soluções para esse conflito. "Acho que o Reino Unido, a França e a Alemanha podem nos ajudar, fazer as coisas avançarem e nos aproximar de uma solução. Achei que suas ideias foram muito úteis e construtivas", avaliou Rubio. Ele acrescentou ainda que a guerra iniciada em fevereiro de 2022 pela invasão da Ucrânia pela Rússia "está ocorrendo no continente europeu".

Discussões paralisadas

Desde sua posse em janeiro deste ano, Donald Trump fez uma reaproximação com Vladimir Putin e afirma estar trabalhando por um cessar-fogo rápido na Ucrânia. Mas as discussões estão progredindo pouco. Kiev cedeu à pressão americana ao aceitar uma trégua incondicional de 30 dias, ignorada pela Rússia. Steve Witkoff, enviado especial de Trump, se encontrou com o presidente russo pela terceira vez no início de abril.

Por sua vez, a França e o Reino Unido criaram uma "coalizão dos dispostos", reunindo cerca de trinta países aliados à Ucrânia. Esta coalizão está trabalhando em particular para estabelecer uma "força de garantia" para um possível cessar-fogo e evitar qualquer nova agressão russa. No entanto, a ideia de um contingente militar multinacional em caso de acordo de paz, desejada pela Ucrânia, continua inaceitável para Moscou.

Entre quinta-feira, 17 de abril, e sexta-feira, 18 de abril, novos ataques russos atingiram diversas grandes cidades ucranianas, causando pelo menos duas mortes e 40 feridos, de acordo com autoridades ucranianas.