Nevasca fora de época causa avalanche e faz vítima fatal nos Alpes franceses

Embora nenhum dos Alpes esteja sob alerta máximo de avalanche, regiões como Maurienne, Vanoise, Beaufortain, Mont-Blanc, Oisans, Grandes Rousses, Haute-Tarentaise, Belledonne e Haute-Maurienne permanecem sob risco "alto" (4/5), segundo a Météo France, que pede "máxima cautela".

"A atividade de avalanches será significativamente menor do que na quinta-feira, mas grandes avalanches ainda são possíveis até sexta-feira à tarde", alertou o serviço meteorológico em seu último boletim.

O alerta laranja em Savoia entrou em vigor às 10h, com previsão de término às 16h desta sexta-feira. As avalanches "podem atingir localmente infraestruturas ou rodovias normalmente expostas", alerta a Météo France, acrescentando que "as quantidades de neve acumuladas são notáveis para o período", com depósitos de até 1 metro de neve nas estações de esportes de inverno.

Impacto no transporte e medidas de segurança

Com a neve recente, independentemente da altitude, "a simples presença humana (esquiador, pessoas fazendo caminhadas, etc.) pode ser suficiente para desencadear grandes avalanches. Com o retorno do céu limpo, também são esperadas liberações espontâneas antes de uma estabilização gradual da camada de neve", alerta a prefeitura.

Devido às fortes chuvas na Itália na quinta-feira, o Túnel do Monte Branco permaneceu fechado em ambas as direções para veículos pesados, causando longas filas.