Papa Francisco deve participar das celebrações da Semana Santa, mas delegou ritos a cardeais

Neste encontro, o papa não usava cânulas nasais para receber oxigênio. Ele agradeceu a todos pelo carinho e pela dedicação que recebeu durante a hospitalização. Olhando para a reitora da Universidade Católica, Elena Beccalli, ele disse: "Obrigado à senhora que é assim tão forte. Quando comandam as mulheres..." Então Francisco sorriu e fez um gesto com a mão indicando que as mulheres não brincam em serviço.

Na quinta-feira (17), o pontífice visitou a prisão romana de Regina Coeli e encontrou cerca de 70 detentos, de várias nacionalidades. Francisco expressou seu desejo de estar presente entre os prisioneiros. Ele disse que todos os anos gosta de "repetir o que Jesus fez na Quinta-feira Santa, o lava-pés, na prisão". E acrescentou: "Este ano não posso fazê-lo, mas posso e quero estar perto de vocês. Rezo por vocês e por suas famílias".

A visita durou cerca de 30 minutos e, na saída, ele pediu para parar o carro para cumprimentar os jornalistas e deu algumas declarações. Sua voz estava rouca e fraca, mas ele sorriu para os repórteres. Perguntado sobre como ele estava se sentindo, respondeu em tom de brincadeira: "sentado". Ele disse que todas as vezes que vai a uma prisão se indaga: "Por que eles e não eu?". Quando a jornalista lhe perguntou como o papa vive esta Páscoa, Francisco respondeu: "Vivo como posso" e sorriu.

Pode ser um risco para o papa transgredir as recomendações médicas. Ele está passando por uma fase de reabilitação física e é um idoso de 88 anos. Ao encontrar tanta gente, corre-se o perigo de contaminação, principalmente com a saúde debilitada. Em compensação, é possível ver a alegria e o prazer de Francisco de estar entre as pessoas. Esta satisfação pode ajudar na sua recuperação.

Celebrações da Semana Santa

Não se sabe se e de que forma o papa participará fisicamente das celebrações da Páscoa, mas Francisco certamente é protagonista. Começando pela tão esperada Via Sacra no Coliseu na Sexta-feira Santa às 21h15 (16h15 em Brasília). Assim como no ano passado, foi o próprio Francisco quem preparou as meditações. A celebração será presidida pelo Cardeal Vigário Baldo Reina.