Queda do poder aquisitivo leva britânicos a abandonar animais

Gatinhos em caixas e periquitos deixados do lado de fora no meio da noite: em 25 anos como recepcionista do abrigo Mayhew, no oeste de Londres, Sue Barrett nunca viu tantos animais abandonados. De acordo com a Sociedade para a Prevenção da Crueldade contra os Animais (RSPCA), nos primeiros meses de 2025 foram registrados mais de 5.700 abandonos, 32% a mais em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2024, foram cerca de 22.500, o que equivale a um aumento de 7% em relação a 2023.

Seus donos "estão tristes, envergonhados e frustrados por ter que tomar essas decisões", diz Elvira Meucci-Lyons, diretora do abrigo. "Eles vêm até nós porque sentem que não têm escolha a não ser abandonar seus animais", principalmente por causa do custo de vida, acrescentou.

Os britânicos são conhecidos por seu amor por cães e gatos. Mais da metade da população adulta, de cerca de 26 milhões de pessoas, possui um animal de estimação, de acordo com a RSPCA. Desde o início do ano, o abrigo Mayhew recebeu mais de 130 animais.