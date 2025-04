Turquia inicia julgamento de presos em protestos após prisão de prefeito de Istambul

Entre os acusados estão estudantes e oito repórteres, incluindo um fotojornalista da AFP. Inicialmente, eles foram julgados ao lado dos outros 182 réus. Para o Ministério Público, não estava claro se eles estavam nas manifestações atuando como jornalistas.

"Jornalistas cobrem os protestos, eles são pagos para isso, estavam lá como jornalistas!", argumentou o advogado Veysel Ok, obtendo, por fim, o encaminhamento do caso para uma audiência separada, ainda sem data definida.

Alguns dos acusados também estão sendo processados por porte de armas, ocultação de rosto ou até mesmo incitação à prática de crimes, por meio de mensagens postadas nas redes sociais incentivando as pessoas a irem se manifestar.

As autoridades turcas, diante de uma revolta de escala sem precedentes desde o grande movimento Gezi que começou na Praça Taksim em 2013, proibiram temporariamente todas as manifestações em Istambul, Ancara e Izmir, as três principais cidades do país, após a prisão do prefeito Imamoglu.

Centenas de protestos

No total, 819 pessoas estão sendo processadas por relação com os protestos, anunciou o Ministério Público de Istambul no início de abril.