EUA e Irã retomam as discussões sobre o programa nuclear iraniano

O Irã e os Estados Unidos iniciaram neste sábado, em Roma, uma nova sessão de negociações sobre o programa nuclear de Teerã. As discussões são retomadas uma semana após uma primeira rodada de conversas entre os dois países, em um encontro considerado "construtivo". Washington e Teerã têm relações diplomáticas rompidas desde a Revolução Islâmica de 1979. A reunião na capital italiana é moderada por um representante do sultanato de Omã.

Participam das negociações o ministro das Relações Exteriores do Irã e principal negociador nuclear, Abbas Araqchi, e o enviado dos Estados Unidos para o Oriente Médio, Steve Witkoff. Eles trocam mensagens indiretamente por meio de uma autoridade em Omã, informaram as fontes iranianas.

Em Roma, as negociações acontecem na residência do embaixador de Omã, afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmail Baghai, à emissora estatal. "As duas delegações estão em salas separadas e o ministro de Omã transmite (a cada um) as mensagens das partes", detalhou.