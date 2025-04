Guerra comercial de Trump gera impactos na geopolítica e na economia global

As revistas semanais francesas analisam como a guerra comercial de Donald Trump pode transformar a geopolítica e criar uma nova ordem global. Em sua reportagem de capa, a L'Express destaca que a China vem se preparando há anos para esse embate de titãs com os Estados Unidos.

No papel, atualmente, Pequim tem maior dependência comercial de Washington do que o inverso. Na prática, no entanto, os chineses dispõem de um número maior de mecanismos de ação para resistir a um confronto comercial de longo prazo.

Na avaliação da L'Express, a segunda maior economia do mundo pode sofrer um pouco, mas a própria natureza de seu regime autoritário confere ao governo chinês a capacidade de controlar os danos, enquanto o concorrente americano não dispõe desse tipo de amortecedor.