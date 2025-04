Ícone do indie grego, ?tella lança "Adagio", seu quinto álbum

?tella, escrito com um sigma - letra "S" do alfabeto grego - acaba de lançar seu quinto álbum, "Adagio". O trabalho vem na sequência de quatro discos que deram o rótulo de "a rainha do indie grego" à essa multidisciplinar artista.

Natural de Atenas, ?tella mergulha de cabeça na carreira musical no início dos anos 2010. Com o single "Picking Words", em 2014, ela se torna conhecida em todo o país e começa a internacionalizar sua trajetória. Atualmente, transitando entre o psych, o synth-pop e o folk, ela vem multiplicando parcerias, como os trabalhos recentes com o DJ e produtor britânico Redinho e o americano-mexicano Rafael Cohen, no último disco.

É deste álbum, aliás, que sai a faixa escolhida pela Programação Musical da RFI: "Omorfo Mou", interpretada por ?tella em grego. Com uma batida retrô anos 1980, regada à lânguida voz da artista grega, a canção aborda as complexidades das relações amorosas. Para ouvir, aumente o som ou ???????? ??? ???!