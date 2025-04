Páscoa no Vaticano: celebrações deste domingo acontecem sem participação direta do papa Francisco

Como acontece todos os anos, a vigília de Páscoa é realizada na noite deste sábado (19) na Basílica de São Pedro, no Vaticano. No entanto, devido ao seu estado de saúde, o papa Francisco não participará diretamente das celebrações.

A cerimônia desta noite é presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re, enquanto a grande missa de domingo, na Praça de São Pedro, será conduzida pelo cardeal Angelo Comastri, vigário-geral emérito do Vaticano.

No domingo de Páscoa, além da missa, que acontece às 10h30 (5h30 no horário de Brasília), ocorrerá, ao meio-dia, a bênção Urbi et Orbi, concedida apenas no Natal e na Páscoa, do balcão da galeria central da Basílica de São Pedro. Esse momento pode contar com a presença do sumo pontífice, dependendo de seu estado de saúde.