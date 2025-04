Putin ordena cessar-fogo de Páscoa, mas Zelensky denuncia 'jogo com vidas humanas'

"Guiado por considerações humanitárias, o lado russo declara uma trégua de Páscoa hoje, das 18h (hora local) à meia-noite, entre domingo e segunda-feira. Dou a ordem de cessar todas as hostilidades nesse período", afirmou Putin em uma reunião com militares transmitida pela TV russa.

"Presumimos que o lado ucraniano seguirá nosso exemplo", acrescentou, ao mesmo tempo em que determinou que suas forças estivessem prontas para uma "resposta imediata e abrangente" caso houvesse "violações da trégua" ou "qualquer ação agressiva" das tropas de Kiev.

Segundo o chefe de Estado russo, a postura ucraniana "demonstrará a sinceridade do regime de Kiev, sua disposição e capacidade de respeitar acordos e participar das negociações de paz para eliminar as causas profundas da crise ucraniana". A Páscoa, uma das celebrações mais importantes do calendário cristão, que comemora a ressurreição de Cristo, ocorre neste domingo, na mesma data para católicos e cristãos ortodoxos.

Tentativas anteriores

Desde o início do conflito, em fevereiro de 2022, já houve duas tentativas de estabelecer uma trégua de Páscoa na Ucrânia. Em abril de 2022, o secretário-geral da ONU, António Guterres, propôs um cessar-fogo, mas a Rússia rejeitou, alegando que daria ao Exército ucraniano a chance de se reagrupar e se rearmar.

Em janeiro de 2023, o patriarca da Igreja Ortodoxa Russa, Kirill, fez um apelo para que ambos os lados interrompessem as hostilidades durante a Páscoa. A Rússia declarou um cessar-fogo de 36 horas, mas a Ucrânia descartou a proposta como uma "armadilha", e os combates continuaram.