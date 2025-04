Trump perde paciência e ameaça se retirar das negociações pelo fim da guerra na Ucrânia

"Sim, muito em breve", disse Trump a jornalistas no Salão Oval da Casa Branca quando lhe perguntaram se confirmava essa possibilidade. "Não há um número específico de dias, mas rapidamente, queremos que isso aconteça", acrescentou.

Trump se recusou a culpar o presidente russo, Vladimir Putin, que ordenou a invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022, ou seu par ucraniano, Volodymir Zelensky. Mas insistiu que ambas as partes precisam avançar.

Nos últimos dois meses, Donald Trump se aproximou de forma radical e inesperada da Rússia, utilizando repetidamente a retórica do Kremlin, em particular sobre as origens do conflito, o que levou Kiev a temer a retirada do apoio militar americano.

Acordo sobre infraestruturas energéticas

Em março, a Casa Branca afirmou que havia chegado a acordos tanto com Moscou quanto com Kiev para que parassem de atacar as infraestruturas energéticas do lado adversário. Mas, um mês depois, a Rússia deu o acordo por encerrado.

"De fato, o mês [da moratória] expirou", declarou o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov, em sua coletiva de imprensa diária.