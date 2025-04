Astronauta mais velho em atividade volta à Terra no dia do seu aniversário de 70 anos

A Nasa anunciou neste domingo, 20 de abril, a volta à Terra do astronauta americano Donald Pettit, acompanhado dos cosmonautas russos Alexei Ovchinin e Ivan Vagner. Eles passaram sete meses na Estação Espacial Internacional (ISS). A data de retorno coincidiu com o aniversário de 70 anos de Pettit.

"O trio deixou a estação espacial no sábado às 18h57 (horário de Washington) a bordo da nave espacial Soyuz MS-26, antes de pousar em segurança com a ajuda de um paraquedas a sudeste da cidade de Zhezkazgan, no Cazaquistão", informou a agência espacial norte-americana.

A Nasa celebrou, em seu comunicado à imprensa, o retorno de Pettit em "seu 70º aniversário no domingo, 20 de abril", tornando-o, segundo a imprensa americana, o astronauta ativo mais velho.