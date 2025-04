Catedral de Notre-Dame recebe fiéis na Páscoa e tem falsa ameaça de atentado

Falsa ameaça de atendado

De acordo com o jornal Le Parisien, autoridades de segurança investigam uma mensagem encontrada no interior do monumento, que anunciava um ataque neste domingo de Páscoa. A promotoria de Paris confirmou ao veículo que uma investigação foi aberta por "ameaça de crime contra pessoas, cometido com base em raça, etnia, nação ou religião".

"Nesta fase, não há nada que confirme a realidade da ameaça", enfatizou o Ministério Público, acrescentando que "as investigações estão em andamento para identificar o autor da mensagem".

A descoberta foi feita por um sacristão, que encontrou um pedaço de papel em um banco da catedral, onde se lia: "Domingo de Páscoa haverá um ataque na catedral". Com isso, medidas de segurança foram reforçadas neste fim de semana.

"Em conjunto com o gerente de segurança do local, uma equipe canina de detecção de explosivos realizou uma busca ontem, depois que o prédio fechou e esta manhã, antes de abrir", informou a polícia. As operações ocorreram sem incidentes e permitiram descartar a presença de explosivos.