Hugo Calderano é o grande campeão da Copa do Mundo de Tênis de Mesa em Macau

O brasileiro venceu o número 1 do mundo na final da competição, o chinês Lin Shidong. Com o feito, Calderano se torna o primeiro mesatenista não europeu ou asiático a conquistar o título de campeão mundial.

O jogador, número 5 do mundo, tem agora como treinador o também brasileiro Thiago Monteiro. Jean-René Mounié, que o acompanhou durante 12 anos, foi recrutado pela Federação Francesa. Ele tinha eliminado anteriormente o japonês Tomokazu Harimoto, número 3 do mundo, nas quartas de final (4-1), e depois o chinês Wang Chuqin, número 2, na semi-final (4-3).

Calderano, que joga pelo clube alemão Ochsenhausen e foi derrotado por Félix Lebrun na disputa pela medalha de bronze olímpica no verão passado, é o primeiro jogador não asiático ou europeu a vencer a Copa do Mundo, uma das três competições que contam para o Grand Slam, junto com o Campeonato Mundial e os Jogos Olímpicos.