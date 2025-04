Páscoa: mudanças climáticas fazem preço do chocolate disparar

Limitar as emissões de gases de efeito estufa é fundamental. Além disso, combinar o cultivo de árvores que protegem os cacaueiros do sol pode ser uma solução eficaz, especialmente diante do risco de aumento da umidade, segundo o estudo publicado na Nature. Vale lembrar que o desmatamento causado pela produção de cacau também contribui para as mudanças climáticas.

Na Bélgica, consumidores reagem ao aumento dos preços

No país famoso por seu chocolate, o preço do chocolate amargo aumentou 49% nos últimos dois anos. Nos mercados globais, uma tonelada de cacau atualmente custa US$ 8 mil, comparado aos US$ 2 mil de alguns anos atrás.

Diante desse cenário, os chocolateiros belgas tentam se adaptar, mas para muitos, mudar a receita de seus produtos está fora de questão. "Não tentamos reduzir a qualidade, porque isso ficaria evidente nos nossos produtos", explica Mélissa Kalabokas, da loja Délices du Roy. "Precisamos aumentar nossos preços. Notamos uma diferença até mesmo em relação ao ano passado. Tivemos que reduzir a quantidade de alguns sacos ou caixas de chocolates para torná-los mais acessíveis", complementa.

Mesmo com os preços elevados, uma loja de um famoso chocolateiro belga continua recebendo muitos clientes. "Vou aproveitar agora, porque sei que os preços vão continuar subindo. Então, temos que comprar o máximo possível enquanto ainda dá. Até as barras de chocolate de marcas mais baratas ficaram muito caras nos supermercados", afirma um consumidor.

Para a tradicional caça aos ovos de Páscoa, os consumidores estão ajustando seus hábitos. "Compramos ovos no supermercado para manter a tradição, mas, infelizmente, a qualidade já não é a mesma", lamenta outro cliente.