Rússia está "simulando" um cessar-fogo, acusa Zelensky após trégua de Páscoa anunciada por Putin

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou neste domingo (20) a Rússia de estar "simulando" um cessar-fogo temporário. O chefe de Estado informou que dezenas de ataques foram registrados desde que o líder russo, Vladimir Putin, anunciou uma trégua de 30 horas durante as celebrações da Páscoa.

"De modo geral, desde a manhã de Páscoa, podemos dizer que o exército russo está tentando criar uma impressão geral de cessar-fogo, mas em certos lugares está persistindo em suas tentativas individuais de avançar e infligir perdas à Ucrânia", escreveu Volodymir Zelensky em uma mensagem publicada nas redes sociais.

De acordo com Zelensky, centenas de bombardeios ocorreram já na noite de sábado. No início do domingo, as forças ucranianas registraram mais 59 ataques aéreos e cinco tentativas de assalto ao longo da linha de frente.