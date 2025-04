Saiba por que segunda-feira é feriado de Páscoa em diversos países da Europa

Na Igreja Católica, a segunda-feira de Páscoa também é qualificada como segunda-feira do Anjo, de acordo com o Evangelho segundo São Mateus.

Na França, sob o reinado de Luís XIV, a capela real de Versalhes celebrava o ofício do Anjo na segunda-feira de Páscoa e no dia seguinte, especialmente cantando o Angele Dei (Anjo de Deus).

Nos países cristãos ortodoxos, como sinal de alegria, os ofícios são encurtados e simplificados. O dia litúrgico da Segunda-feira Radiante, como é chamada esta data, começa com as Vésperas cantadas no domingo à noite e durante as quais, nas igrejas ortodoxas, o Evangelho é lido em línguas antigas e modernas.

Tradições populares para celebrar a segunda-feira

Em alguns países, a segunda-feira de Páscoa é celebrada com tradições e costumes populares.

Na Itália, a segunda-feira de Páscoa é chamada de "Pasquetta". É costume preparar um piquenique no campo com a família e esta é uma oportunidade para comer os ovos que foram decorados no dia anterior. No Vale de Aosta, região alpina francófona que faz fronteira com a França e a Suíça, a segunda-feira de Páscoa é chamada de "margarida" (pâquerette, em francês).