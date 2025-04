Entenda como Francisco criou condições para uma possível escolha de um papa africano

Enquanto na Europa e na América do Norte, que contam 27% dos católicos do planeta, e nas Américas do Sul e Central, com 41%, o desinteresse pela religião aumenta, a África registra o movimento contrário. A quantidade de seguidores da Igreja Católica no continente africano progrediu 22% entre 2013 e 2022. No mesmo período, o número de católicos da Ásia aumentou 13%.

As viagens do sumo pontífice pelo continente, seu posicionamento sobre problemas que atingem os países africanos, além da postura humilde do jesuíta argentino, podem explicar em parte o aumento do interesse pela religião católica na África.

Primeira viagem do papa à África

Fridolin, coroinha na catedral de Bangui, na República Centro-Africana, ainda se lembra da visita do papa ao país, em 2015, na primeira viagem de Francisco à África. O contexto era turbulento porque dois anos antes, o golpe da coalizão Seleka contra o ex-presidente François Bozizé havia mergulhado o país em um ciclo de violência inter-religiosa.

A visita do soberano pontífice gerou esperança de paz e reconciliação. Fridolin relembra a ida do papa ao bairro muçulmano de PK5, em Bangui, uma iniciativa corajosa. "Ao fechar meus olhos, visualizo tudo", conta.

"No auge da crise, durante dois anos, nenhum muçulmano podia sair e os cristãos não conseguiram pisar no PK5. Mas o papa enfrentou a situação e foi à mesquita. Naquele dia, ele atraiu milhares de cristãos em sua procissão até o PK5. Foi uma grande reconciliação. Eu vi com meus próprios olhos as duas comunidades chorando e se abraçando", diz o coroinha.