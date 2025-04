Hamas propõe trégua de duração de até 15 anos na Faixa de Gaza em conversa com mediadores

Do ponto de vista prático, as reportagens sobre o que acontece em Gaza são produzidas por jornalistas que vivem no território palestino já desde antes do início da guerra ou por jornalistas estrangeiros que conseguem entrar na Faixa de Gaza a partir da fronteira com o Egito.

Após os ataques do Hamas às comunidades e cidades do sul de Israel em 7 de outubro de 2023 e a posterior ação militar israelense, jornalistas israelenses e estrangeiros foram proibidos de entrar no enclave palestino.

Essa foi a segunda petição apresentada pela FPA; a primeira - protocolada logo nos primeiros meses da guerra - foi rejeitada pela Suprema Corte do país "por questões de segurança".

Inicialmente, o primeiro prazo de resposta à petição da associação de jornalistas estava marcado para 10 de outubro de 2024. No entanto, o Estado solicitou e foi atendido no pedido para estender o prazo de resposta por seis vezes. A decisão sobre os sucessivos adiamentos foi de Noam Sohlberg, um dos juízes da Suprema Corte.

Procurado pela RFI, o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que não irá se manifestar sobre o assunto.

De forma anônima, uma fonte militar disse que, por ser um momento de guerra, "os pedidos para entrar em Gaza não são feitos de fora para dentro, mas ao contrário".