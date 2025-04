"O esporte mais bonito do mundo": papa Francisco e sua paixão pelo futebol

Durante os 12 anos de pontificado, papa Francico nunca escondeu sua paixão pelo futebol. Muito além de ser seu esporte preferido, ele acreditava que a modalidade poderia ser um vetor de paz e educação. Prova do carinho e respeito do mundo do futebol pelo líder religioso falecido nesta segunda-feira (21), a série A do campeonato italiano suspendeu a rodada de hoje.

Dos compatriotas Messi e Maradona, passando pelo sueco Zlatan Ibrahimovi? e o italiano Gianluigi Buffon, o papa recebeu pessoalmente grandes estrelas do futebol no Vaticano e foi presenteado com camisas e bolas vindas dos quatro cantos do mundo. Entre elas, uma assinada por Pelé, em 2014, durante uma visita da presidente Dilma Rousseff ao Vaticano.

Desde pequeno, Jorge Bergoglio tinha um time do coração: o argentino San Lorenzo. Com o pai e os irmãos, ele assistia a partidas no estádio do Viejo Gasometro, em Buenos Aires - tradição que abandonou apenas quando assumiu o cargo de arcebispo da capital, em 1998. Por outro lado, se manteve sócio do clube e chegou a rezar a missa do centenário do San Lorenzo, em 2008.