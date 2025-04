Papa Francisco apostou na diversidade da Igreja, na defesa de imigrantes e criticou conflitos

Arcebispo de Buenos Aires, Argentina, Jorge Mario Bergoglio tornou-se o primeiro papa jesuíta e o primeiro papa do hemisfério sul no ano de 2013. Seu objetivo: "ir até a periferia existencial da humanidade". Desde o início de seu mandato, Francisco conclamou os cristãos a se abrirem para a diversidade do mundo e para os mais pobres. Após sua morte, nesta segunda-feira (21), qual é o legado deixado pelo papa Francisco?

O Papa Francisco morreu, anunciou na segunda-feira o Vaticano em comunicado. O soberano pontífice, eleito em 2013 após a renúncia de Bento XVI, tinha 88 anos. Ele havia sofrido recentemente de uma dupla pneumonia.

"Queridos irmãos e irmãs, é com profunda tristeza que devo anunciar o falecimento de nosso Santo Padre Francisco", anunciou o cardeal Kevin Farrell no canal de televisão do Vaticano. "Às 7h35 desta manhã, o bispo de Roma, Francisco, se uniu à casa do Pai."