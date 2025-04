Papa Francisco deixa legado de reformas nas finanças do Vaticano

Dois anos após sua chegada a Roma, o sigilo bancário foi suspenso. No ano seguinte, 5.000 contas suspeitas do chamado Instituto para Obras Religiosas (IOR), conhecido como o "banco do Vaticano", foram fechadas. O órgão de controle financeiro da cidade-estado viu seus poderes reforçados. E em 2020, a Santa Sé adotou um Código de Contratos Públicos pela primeira vez.

Um juiz antimáfia no Vaticano

Francisco também nomeou um juiz antimáfia para o tribunal do Vaticano, o que levou a alguns julgamentos de alto nível. Em 2021, um ex-presidente do "Banco do Vaticano" foi considerado culpado por lavagem de dinheiro e peculato com agravante devido a um investimento imobiliário em Londres considerado desastroso. O projeto envolvia a compra de um prédio no sofisticado bairro Chelsea para criar cerca de cinquenta apartamentos de luxo.

Entre 2013 e 2014, a Secretaria de Estado, o "coração" da Cúria Romana, tomou emprestado mais de US$ 200 milhões, principalmente do banco Crédit Suisse, para investir em um fundo de Luxemburgo.

Metade da soma deveria ser usada para comprar pouco menos da metade do edifício de Londres e a outra metade para investir no mercado de ações.

Mas o empresário à frente do fundo havia investido o dinheiro da Igreja em "operações especulativas", como a compra de bancos em situação delicada, por exemplo. Quatro anos depois, o Vaticano pôs fim a essa aliança com o fundo, mas não com os problemas. Na época, a investigação evidenciou o uso imprudente do Óbolo de São Pedro, a coleta de doações destinadas a obras de caridade.