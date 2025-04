Papa Francisco morreu aos 88 anos, anuncia o Vaticano

Um mês depois de receber alta do hospital com pneumonia infecciosa, o Papa Francisco morreu aos 88 anos, anunciou a Santa Sé na segunda-feira (21). Ele fez sua última aparição pública no domingo, durante as celebrações da Páscoa na Praça de São Pedro, no Vaticano, para uma caminhada surpresa.

O Papa Francisco deixou o Hospital Gemelli, em Roma, em 23 de março, após cinco semanas de convalescença de uma pneumonia. Ele havia aparecido em público apenas duas vezes desde então: quando deixou o hospital e na celebração Urbi et Orbi da Páscoa, em 20 de abril de 2025. Em ambas as ocasiões, ele falou apenas uma frase, agradecendo e abençoando os fiéis reunidos.

O pontífice foi eleito em 2013 após a renúncia de Bento XVI.