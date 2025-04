Presidente de El Salvador propõe a Caracas trocar venezuelanos deportados dos EUA por presos políticos

Em meio a um impressionante dispositivo de segurança, eles foram levados para o Centro de Confinamento do Terrorismo (Cecot), prisão de segurança máxima construída por Bukele para membros de grupos criminosos, considerada a maior da América Latina, com capacidade para 40 mil pessoas.

No sábado (19), a Suprema Corte dos Estados Unidos suspendeu a deportação de migrantes venezuelanos do Texas para El Salvador. Na semana passada ordenou ao governo americano "facilitar" o retorno do migrante salvadorenho Kilmar Ábrego, expulso em março sob a mesma lei.

O governo dos Estados Unidos, que o acusa de ser membro da Mara Salvatrucha, reconheceu que Ábrego foi deportado por um "erro administrativo", pois tinha uma proteção legal desde 2019.

No entanto, a administração Trump se recusa a administrar seu retorno alegando que ele já não está sob sua jurisdição. Bukele, o aliado mais fiel de Trump na América Latina, assegurou na Casa Branca que era "absurdo" devolver um "terrorista" aos Estados Unidos.

(Com AFP)