Rússia retoma ataques aéreos à Ucrânia, após fim de trégua de Páscoa de 30h

Em relação ao cessar-fogo, que expirou às 23h de domingo (17 h em Brasília), o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse a agências de notícias russas que Vladimir Putin "não deu ordens" para estendê-lo.

Trump pressiona por cessar-fogo

Em uma breve mensagem publicada em sua rede social Truth Social, Donald Trump afirmou, no entanto, no domingo, que esperava um acordo "dentro de uma semana" entre a Rússia e a Ucrânia. "Ambos poderão então fazer bons negócios com os Estados Unidos da América, que estão crescendo, e ganhar uma fortuna", escreveu.

Na sexta-feira, Trump ameaçou se retirar das negociações, na ausência de progresso rápido nas discussões separadas que representantes americanos mantêm há várias semanas com Kiev e Moscou.

O porta-voz das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, por sua vez, parabenizou na segunda-feira "todos os esforços que levem a um cessar-fogo, um passo essencial para alcançar a paz" na Ucrânia.

Embora a intensidade dos combates tenha diminuído, as acusações cruzadas demonstram a dificuldade de impor até mesmo uma breve cessação das hostilidades mais de três anos após o início da invasão da Ucrânia pela Rússia.