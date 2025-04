"Sempre ao lado dos vulneráveis", "guiado pela humildade": Líderes mundiais lamentam morte do papa Francisco

"Meus colegas acabam de me informar da notícia... Ofereço minhas condolências a todos os cristãos ao redor do mundo", disse o porta-voz do ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baqaei, durante uma coletiva de imprensa. O Irã, um país de maioria muçulmana, mantém laços estreitos com o Vaticano.

O presidente de Israel, Isaac Herzog, elogiou o falecido Papa Francisco nesta segunda-feira, chamando-o de "um homem de fé profunda e compaixão infinita". "Ele reconheceu, com razão, a grande importância de promover laços fortes com o mundo judaico e de avançar no diálogo inter-religioso como um caminho para maior compreensão e respeito mútuo", declarou o presidente em uma publicação na rede X.

Papa da inclusão

Taiwan expressou suas condolências ao Vaticano, que é um dos poucos governos que reconhecem Taiwan como um país. "Sua humildade e preocupação por toda a humanidade, especialmente seu chamado ativo pela paz mundial, sempre permanecerão no coração de nosso povo e governo", declarou o ministério das Relações Exteriores de Taiwan.

"O papa Francisco buscava o diálogo entre os fiéis de todas as religiões e seus esforços para promover a paz serão sentidos. A ausência de uma personalidade tão significativa e comprometida criará um grande vazio difícil de ser preenchido", declarou Bassem Naim, alto responsável do Hamas.

"Nossas condolências à família cristã em todo o mundo. Os palestinos lamentarão sua postura ousada contra a injustiça e seu apoio a Gaza," afirmou Sami Abou Zouhri, outro alto responsável do movimento palestino.