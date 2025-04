Argentinos rendem homenagem a Francisco na maior favela de Buenos Aires e no bairro onde papa cresceu

Nossa Senhora de Caacupé é a padroeira do Paraguai, cuja maior diáspora no mundo fica na Argentina. O próprio papa visitou a localidade de Caacupé, no Paraguai, durante a sua visita ao país em 2015.

Néstor Uriel, de 18 anos, assíduo da paróquia, está inconsolável. "Depois que saiu da UTI, tínhamos a esperança de que ele melhorasse definitivamente. Essa sensação aumentou depois que ele apareceu na missa de Páscoa. Mas Deus sabe o que faz. Os santos entre os mortais têm sempre um papel divino a ser exercido próximo de Deus", acredita Néstor, quem tinha pedido a Francisco que o ajudasse a ser aprovado na universidade para o curso de Ciências Políticas.

"O pedido foi atendido. O meu agradecimento ao nosso querido papa Francisco que nos transmitia essa santidade", com os seus gestos e ensinamentos, diz Néstor.

"A dor da perda é enorme, mas também nos fortalece. Agora temos essa missão de representar o seu legado e isso nos ajuda a superar esta dor. Estamos aprendendo algo novo e devemos pôr em prática os ensinamentos dele", diz o padre Lorenzo de Vedia, em frente ao altar da paróquia à qual pertence há 25 anos.

Padre das Favelas

O "padre Toto", como Lorenzo é popularmente chamado, é conhecido por ser amigo do papa e representante do chamado "Padres das Favelas", o segmento religioso que ocupava um lugar de destaque no coração de Francisco.