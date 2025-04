Especialista em Igreja Católica prevê que próximo papa será europeu e mais "agregador" que Francisco

Um primeiro papa africano, asiático ou mais um europeu, ou latino-americano? No mundo inteiro, multiplicam-se as apostas, mas ao que tudo indica, o próximo líder religioso da Igreja Católica deverá ter uma personalidade mais "agregadora" do que Francisco. Essa é a opinião do historiador francês Yves Chiron, especialista em história da Igreja contemporânea.

Um dia após a morte do papa Francisco se reforça nesta terça-feira (22) a ideia de um futuro sumo pontífice europeu e mais consensual. "Meu sentimento é que haverá uma espécie de reorientação da Igreja", afirma Chiron, em entrevista à RFI.

O conclave para eleger o sucessor do jesuíta argentino ainda não tem data marcada. Caso siga o protocolo, deve ocorrer entre 15 e 20 dias após a morte do papa, em torno de 5 a 10 de maio - um prazo que pode ser modificado de acordo com a presença e a disponibilidade dos cardeais eleitores no Vaticano.