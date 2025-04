Guerra comercial de Trump prejudica estabilidade econômica no mundo, alerta FMI

Longe do crescimento de dois dígitos

Há anos, a China enfrenta um declínio do consumo interno e o endividamento excessivo de suas autoridades locais, particularmente ligados a uma crise de longo prazo no setor imobiliário. Essas dificuldades internas distanciaram definitivamente o país asiático das taxas de crescimento de dois dígitos registradas até a década de 2010. O cenário só não é pior porque as exportações chinesas atingiram um volume recorde no ano passado.

Este pilar de crescimento está agora ameaçado pela intensificação das tensões comerciais com Washington, que pretende corrigir seu déficit comercial com a China. Devido a essa incerteza, o FMI revisou a sua previsão para o crescimento chinês em 2026 para abaixo dos 4,5% da previsão anterior.

Antes da tarifa de três casas percentuais

O crescimento do PIB da China superou as previsões dos analistas no primeiro trimestre do ano, subindo 5,4% em relação ao ano anterior. Os economistas atribuíram esse desempenho a uma aceleração nas entregas antes que as tarifas norte-americanas entrassem em vigor.