Índia: ataque contra turistas na região da Caxemira deixa ao menos 24 mortos

Médicos de um hospital em Anantnag, perto do local do massacre, disseram que receberam alguns feridos, incluindo duas pessoas baleadas.

O guia turístico Waheed relatou às agências de notícias ter visto corpos espalhados pelo chão em Pahalgam e transportado feridos ao hospital de Anantnag.

O ministro indiano do Interior, Amit Shah, anunciou que irá até o local do ataque. "Os envolvidos neste ato covarde de terror não serão poupados, e vamos impor as consequências mais severas aos agressores", reiterou em um comunicado.

Visita de JD Vance

O ataque ocorreu um dia após o encontro entre o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, e o vice-presidente americano, JD Vance. O republicano realiza uma visita oficial de quatro dias à Índia, acompanhado de sua esposa, Usha Vance, e os três filhos do casal.

Na rede social X, o vice de Trump prestou condolências às vítimas do que chamou de "ataque terrorista". "Nos últimos dias, fomos tomados pela beleza deste país e de seu povo. Nossos pensamentos e orações estão com eles enquanto lamentam este ataque horrível", escreveu JD Vance.