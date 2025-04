Israel: chefe da Segurança Interna demitido ataca Netanyahu em declaração sobre 7 de outubro

Ronen Bar rejeita veementemente as acusações de Benjamin Netanyahu e membros de seu governo de que o Shin Bet não alertou a tempo o primeiro-ministro e outros serviços de segurança sobre o ataque do Hamas.

Naquele dia, por volta das 3 da manhã, todas as agências de segurança receberam um alerta sobre "preparativos anormais e a possibilidade de intenções ofensivas por parte do Hamas", segundo o Shin Bet.

Em sua declaração, Ronen Bar explicou que foi à sede do Shin Bet às 4h30, duas horas antes do ataque do Hamas ao território israelense, e deu instruções para que o conselheiro militar do primeiro-ministro fosse informado dos eventos. "Naquela noite, nada foi escondido do aparato de segurança ou do primeiro-ministro", acrescenta.

"Declarações falsas"

O gabinete de Benjamin Netanyahu rejeitou as declarações do chefe do Shin Bet.

"Ronen Bar fez alegações falsas em sua declaração à Suprema Corte, que serão refutadas detalhadamente em breve", disse em um comunicado. O primeiro-ministro afirmou que o chefe da Segurança Interna "falhou vergonhosamente" em 7 de outubro.