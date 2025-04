"Nova imagem da Igreja", "ensinamento de humildade": fiéis no Vaticano relembram legado do papa

"Ontem, ao ver o Papa Francisco na sacada, pensei que ele não duraria muito. Então, não esperava muito", diz outro fiel italiano à RFI. "Esta é a maior bênção deste papa. Para mim, ele trouxe uma novidade à Igreja, que antes era muito conservadora. Desde sua eleição, ele abriu um caminho que não pode ser fechado novamente", afirma outro católico italiano.

"É difícil superar"

A francesa Marie-Claude, que esteve presente nas celebrações da Páscoa, também compartilhou sua emoção. "O Papa passou pelo local onde eu estava", explica ela, que voltou na segunda-feira à Praça de São Pedro. "Ouvimos quando ele nos desejou uma Feliz Páscoa, mas tivemos dificuldade em entender suas palavras. E quando, esta manhã, meu genro nos contou que o papa havia falecido, eu chorei. Vê-lo ontem e saber disso esta manhã é difícil de superar", diz.

"Quando ouvi a notícia, fiquei realmente surpreso, porque ontem mesmo ele fez tantas coisas. Eu mesmo vi sua bênção Urbi et Orbi e celebrei a Missa de Páscoa nesta praça do Vaticano", disse um padre sul-coreano que rezava na Praça de São Pedro. "Quando eu era seminarista, em 2014, o papa Francisco foi ao meu país, a Coreia do Sul, para reconciliar muitas pessoas. No momento, a Coreia estava muito dividida e ele fez muito pelos coreanos, mas também pela paz entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Quando conheci o Papa Francisco, ele me tocou profundamente", conta.

Os nove dias de luto começaram oficialmente no Vaticano, como manda a tradição. Na noite de segunda-feira, o corpo do papa foi colocado dentro do caixão na capela da Residência Santa Marta, onde morava Francisco. Eles será trasladado para a Basílica do Vaticano na manhã de quarta-feira, onde será velado.

Na noite de segunda-feira, na Praça São Pedro, foi realizada a primeira oração pública com a recitação do Rosário, pelo Cardeal Mauro Gambetti, em homenagem ao Papa Francisco, transmitida pelo Vatican News no YouTube.