'Obrigado por me fazer voltar à praça': as últimas palavras de Francisco, o 'papa do povo'

A imprensa europeia prestou nesta terça-feira (22) uma homenagem quase unânime ao Papa Francisco, um dia após a morte do pontífice, aos 88 anos, celebrando sua figura como "o papa do povo", um homem de coração e um 'reformador'. Segundo as informações oficiais do Vaticano, as últimas palavras do papa, dirigidas a seu enfermeiro por tê-lo encorajado a dar uma última volta de papamóvel na Praça de São Pedro, no domingo de Páscoa (21), foram: "obrigado por me fazer voltar à praça".

A frase, dita ao seu fiel enfermeiro pessoal, Massimiliano Strappetti, foi divulgada nesta terça-feira (22) pelo Vatican News, o canal oficial de comunicação da Santa Sé.